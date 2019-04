Ny elbilprodusent vil vippe Tesla av tronen med fire motorer

684 hestekrefter. Dreiemoment på 1040 Nm. 0-100 km/t på 3,5 sekunder. Og toppfart på 250 km/t. Den er ingen sinke, den elektriske kompakt-SUVen som kinesisk-amerikanske SF Motors etter alle solemerker lanserer på bilmessen i Shanghai i morgen, tirsdag.

To SUV-modeller ligger klare på blokken: kompakt-SUVen Seres SF5 og den større Seres SF7. Konsepter av begge modellene ble vist frem for ett år siden. Nye bilder av bilene viser kjøretøy med elegante linjer og svært iøyenfallende lyssignatur, der lyktene har inspirasjon fra det greske sigma-tegnet. Produsenten har uttalte ambisjoner om å bli den ledende produsenten av premium el-biler i USA – et tydelig nikk til Tesla.

Sparket ut av Tesla

I 2008 ble Martin Eberhard kastet ut fra Tesla. Nå er han tilbake med en Tesla-konkurrent. Foto: Nicki Dugang, Wiki Commons CC-BY-SA-2.0

Men før vi skal fortelle mer om Tesla-konkurrentens fremtid, skal vi rygge litt bakover i bilhistorien: Ingeniør Martin Eberhard var av de opprinnelige gründerne i Tesla, før PayPal-kjendis Elon Musk kom inn i selskapet. Etter noen år tuppet Musk ut Eberhard, som forlot selskapet han selv hadde vært med å grunnlegge i en sky av bitterhet og trusler om søksmål.

Men Eberhard ga seg ikke med elektriske biler. Han startet senere InEVit – et navn som både teller ordet «inevitable» (uungåelig) og forkortelsen EV – «electric vehicle». Selskapets misjon er blant annet utvikle drivlinjer for elektriske biler. Eberhards selskap ble kjøpt opp av kinesiske SF Motors, som de siste to årene har rustet seg til elbilkrig.

Gigant i ryggen

Noen halvveis satsing er det ikke. I ryggen har SF Motors den kinesiske industrigiganten Sokon. Den ferske bilprodusenten har fabrikker både i Kina og i USA, blant annet har de overtatt GM sin tidligere Hummer-fabrikk i delstaten Indiana. SF Motors har utviklingsavdelinger flere steder i USA og hovedkvarter i Silicon Valley, og i ledelsen sitter folk med erfaring fra bl.a. Chrysler, Volkswagen – og Tesla, der flere av de ansatte har tidligere hatt sentrale stillinger. Til sammen skal fabrikkene i Kina og USA ha en årlig produksjonskapasitet på 200.000 biler.

Du får velge antall motorer

Både SF5 og SF7 skal leveres i to versjoner: en fullelektrisk versjon med intet mindre enn 684 hestekrefter og et dreiemoment på hele 1040 Nm.

Batteripakken i SF5 skal være på 90 KWh, mens den større SF7 vil ha 100 KWh. Det har vært snakket om rekkevidde på rundt 500 kilometer, men dette er med den optimistiske NEDC-normen.

I en pressemelding forteller SF at de har utviklet et fleksibelt motorsystem der man kan velge mellom én, to, tre eller fire motorer. Med fire motorer skal bilene deres levere over 1000 hestekrefter, og aksellerere fra 0-100 km/t på under tre sekunder.

Lyssignaturen til Seres-bilene inspirert av det greske sigma-symbolet. Foto: SF Motors

V2V og promillekontroll

Nykommeren flagger at bilene skal være spekket med teknologi, og klare for høy grad av autonom kjøring – her snakker vi om både optisk LIDAR-teknologi, radar, HD-kamera og ultralyd.

Bilene skal ha mer enn 30 aktive og passive sikkerhetssystemer. Ifølge South China Morning Post skal en av disse systemene være sjåførovervåking, som merker hvis sjåføren er ruset. Ifølge Electrek.co skal både SF5 og SF7 ha aluminiumschassis, en 17-tommers multimedieskjerm midt på dashbordet, 64 ulike farger på interiørbelysningen og muligheter for V2V-lading – Vehicle 2 Vehicle, der du kan få strøm fra naboen sin bil hvis du har kjørt bilen din tom.

Ukjent pris

Det er også planlagt en versjon med et mindre batteri og rekkeviddeforlenger. Batteripakken i denne skal være på 33 kWh, og ytelsene noe redusert.

SF Motors planlegger å levere de første bilene til høsten, aller først i Kina. Så langt er prisene ikke kjent. Men det vet vi kanskje mer om tirsdag.