Ny el-motorsykkel kan gå 32 mil med toppfart på 200 km/t

I fjor fikk Zero Motorcycles mange overskrifter da de lanserte SR/F-modellen. Nå bygger de på hypen og lanserer SR/S, en modell som er mer rettet mot langkjøring. Grunnlaget er det samme, og motoren og batteriene er identiske med fjorårets modell.

Hvis du ser på spesifikasjonene, er de også i utgangspunktet de samme. Det handler om en elektrisk maskin som gir 110 hestekrefter, toppfart på 200 km/t, og en rekkevidde på opptil 32 mil (med Power Tank som ekstrautstyr). Dette er en stor forbedring fra de tidlige modellene som ble testet.

Ladetid ned til én time

I tillegg til litt bedre rekkevidde, har Zero også justert andre ting sammenlignet med den eldre modellen. Lengre rekkevidde skyldes bedre aerodynamikk. Blant annet er sitteposisjonen endret for å gjøre det mer behagelig å kjøre lengre avstander.

For å lade batteriet tar det to til fire timer fra et standarduttak og fra én til én time og 20 minutter med en 6 kW lader. De korteste ladetidene får du hvis du velger premiumpakken.

De som har fulgt Zero lenge, kan oppleve at den nye modellen ikke skiller seg mye fra forrige SR/F, og det er sant. Forskjellene er hovedsakelig stilistiske, der SR/S ligner mer på en tradisjonell motorsykkel.

Så hva koster det å kjøpe et eksemplar? I USA er prislappen 19.995 dollar (187.230 kroner med dagens kurs). Dyrt, men sammenlignet med Harley Davidsons LiveWire, er det et godt kjøp. Sistnevnte går for 39.799 dollar (372.672 NOK).

Denne artikkelen ble først publisert på Nyteknik.