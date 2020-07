Ny eier, kontraktskansellering og grønt skifte for Kleven Verft

Overtakelsen av Kleven Verft i Ulsteinvik kommer med en bismak etter at det tirsdag ble klart at rederiet bak ett av de to byggeprosjektene ved Kleven Verft har kansellert kontrakten.

Daglig leder Kjetil Bollestad bekrefter overfor E24 at kanselleringen fra det canadiske rederiet Atlantic Towing Shipping vil bety tap av opptil 70 arbeidsplasser.

Ifølge nettstedet Nett.no ble kanselleringen bekreftet allerede fredag 10. juli, og det førte til at flere interesserte kjøpere av konkursboet til Kleven trakk seg. Til slutt var det Green Yard Group som natt til tirsdag fikk en avtale på plass.

200 ansatte tilbake i jobb

– Det var en thriller til det siste, sier Klevens bostyrer Bjørn Hamre, som ifølge nettstedet høstet applaus på allmøtet på verftet tirsdag morgen. Kleven Verft har rundt 440 ansatte.

Kjetil Bollestad, som blir sjef for Green Yard Kleven, sier den første gruppa av rundt 200 tidligere ansatte ved Kleven Verft får tilbud om kontrakt hos Green Yard Kleven denne uka.

Hvor mange det blir i neste omgang, kommer an på oppdragsmengden og om de klarer å finne et rederi som vil overta og få bygd ferdig det kansellerte forsyningsskipet hos Green Yard Kleven.

Grønt skifte

Agder-baserte Green Yard Group satser hardt på resirkulering av skip, men understreker at de ønsker å fortsette å bygge skip ved Kleven. Både økonomer og ordføreren i Ulsteinvik stiller seg positive til omstillingen.

– Fremtiden for skipsfart ligger i å ha en grønn profil. Innenfor skipsfart satses det allerede mye på en grønn profil, sammenlignet med mange andre bransjer. Derfor tror jeg det kan være bra med en slik eier, sier professor i økonomi ved NHH Ola Honningdal Grytten til Sunnmørsposten.

– Det viktigste for oss er at de fleste arbeidsplassene blir ivaretatt, og at vi nå får satt drift på Kleven, slik at vi greier å opprettholde den kompetansen som er der, sier ordfører Knut Erik Engh (Frp) i Ulsteinvik kommune til NTB.