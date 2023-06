Ny dom i patentkrangelen mellom Rottefella og Salomon

Fredag kom dommen i ankesaken i den omfattende patentkrangelen med norske Rottefella og Madshus mot Salomon, Atomic og eieren Amer Sports.

Borgarting lagmannsrett slår fast at Salomon og Atomics nye skibinding Prolink Shift-in krenker to patenter til Rottefella og Madshus.

Videre må Amer Sports og datterselskapene betale 9,2 millioner kroner i erstatning til Rottefella.

I tingretten ble Amer Sports dømt til å betale 25,9 millioner kroner i erstatning til Rottefella.

Dette kranglet de om

Sentralt i striden er et patent på en flyttbar skibinding som skilegenden Thomas Alsgaard har oppfunnet. Prototypen ble til i garasjen til Alsgaard. Oppfinnelsen gjør det mulig å flytte skibindingen frem og tilbake, uten å ta skien av seg. Madshus eier patentet, og Rottefella har lisens til bruk.

Rottefella lanserte i 2018 den såkalte Move-bindingen, som kan flyttes med et håndgrep, uten å ta av skiene. Den er basert på patentet til Madshus, samt et annet patent som Rottefella selv eier.

I januar 2021 lanserte Salomon og Atomic skibindingen Prolink Shift-in, som også kan flyttes uten å ta av skiene. Rottefella og Madshus saksøkte konkurrentene samme vår.

Rottefella mener lanseringen påførte dem «en uopprettelig skade i markedet», blant annet fordi de ble tvunget til å senke prisene.

Tingretten forbød i fjor salg av Salomon og Atomics nye flyttbare skibinding i Norge, fordi den krenker to patenter fra Rottefella og Madshus. Dommen ble imidlertid anket.

Rottefella har anslått at de har tapt 98 millioner kroner på konkurrentens binding.

Kranglet om tannhjul

Amer Sports anket over salgsforbudet mot Shift-in-bindingen i Norge. De mener forbudet er grunnløst, fordi Rottefella og Madshus' patenter er ugyldige og at Shift-in-bindingen uansett ikke krenker disse patentene.

Sentralt i begrunnelsen deres for det siste, er at Shift-in ikke bruker et tannhjul, som er helt sentralt i patentet som Alsgaard står bak. Motpartens syn er at det nettopp befinner seg et tannhjul inne i Shift-in-bindingen.

(Teknisk Ukeblad oppdaterer saken)