I forrige uke presenterte regjeringen sin strategi for grønt industriløft. Onsdag fremla næringsminister Jan Christian Vestre en delstategi i ti punkter om batteriproduksjon, som skal gjøre Norge til en ledende industrinasjon på feltet. Vestre la fram strategien i Mo i Rana på et besøk hos batteriprodusent Freyr Battery. Det betyr at det statlige virkemiddelapparatet skal rettes inn for å støtte batteriaktivitet i Norge.