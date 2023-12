Jonas Gahr Støre (Ap) lanserte lørdag den internasjonale batterisatsingen under klimatoppmøtet Cop28 i Dubai. Målet er sikre finansiering for batteriløsninger som kan lagre minst 5 GW kraft, ifølge en pressemelding. Tanken er at det vil gjøre det mer attraktivt å investere i fornybar kraft som sol og vind.