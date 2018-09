NVE vedtar tvangsmulkt for 98 nettselskaper

Bane Nor, Hafslund og Statnett er blant selskapene som risikerer bøter på inntil 15.000 kroner per dag etter at NVE vedtok tvangsmulkt for uinnfridde krav.

De 98 selskapene har ikke innfridd NVEs krav til aktørgodkjenning og datakvalitet ved migrering til prosjektet Elhub.

Prosjektet settes i drift i februar 2019 og «skal sørge for effektiv utveksling av måleverdier og kundeinformasjon som benyttes til leverandørskifter, avregning og ved fakturering av nettleie og strømsalg», ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

– Dersom nettselskapene ikke gjennomfører nødvendig kvalitetssikring av egne systemer og sikrer god datakvalitet, øker risikoen for at Elhub ikke kan settes i drift etter planen. Ved utmåling av tvangsmulkt har vi tatt hensyn til at nettselskap som ikke gjennomfører nødvendige forberedelser til Elhub, kan medføre økte kostnader for både strømkundene og bransjen, sier direktør Ove Flataker i NVE.

Tvangsmulktene varierer fra 5.000 til 15.000 kroner per dag og gjelder fra og med 23. oktober dersom ikke selskapene retter opp i avvikene.

Se alle selskapene som er berørt nederst på denne siden.