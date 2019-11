NVE setter ned foten: Ingen vindkraftverk får forlenget frist

NVE sender i dag ut brev til alle som har fått konsesjon til å bygge vindkraft i Norge. Der varsler de at ingen vil få forlenget frist for å sette i drift vindkraft etter 31. desember 2021.

Dersom anleggene ikke er bygget innen fristen, må det søkes ny konsesjon.

Det er gitt vel 90 konsesjoner til vindkraftanlegg (ca. 22 TWh) på land i Norge. Ved inngangen til dette kvartalet var 14 TWh satt i drift eller under bygging.

For en uke siden hadde åtte anlegg fått godkjent detaljplan/MTA, men har ikke begynt å bygge. Fem anlegg har detaljplan/MTA til behandling hos NVE. Ett anlegg har planene sine til foreløpig vurdering hos NVE, mens et annet anlegg har fått beskjed om å endre sin plan før den kan behandles. For resten varierer det hvor langt realiseringsplanene har kommet. NVE forventer at flere av anleggene med gyldig konsesjon planlegges bygget.

Setter strek samtidig med elsertifikatene

Alle vindkraft-konsesjoner har en frist for når anleggene skal være satt i drift. De fleste fristene er satt til utgangen av 2020 og 2021. Det er knyttet til el-sertifikatordningen, som først hadde frist 31. desember 2020, senere forlenget med ett år.

– NVE vil ikke gi forlenget frist utover dette. Dette er datoen ordningen med elsertifikater avsluttes. Frister for idriftsettelse kan forlenges fram til denne datoen, men vil normalt ikke forlenges utover dette, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund i en pressemelding.

NVE skriver at det vil være i tråd med de søknadene NVE har behandlet til nå. Praksisen gjelder for vindkraftkonsesjoner på land som ennå ikke er realisert.

NVE garanterer ikke rask saksbehandling

I konsesjoner er det krav om at detaljplaner og MTA (miljø,- transport og anleggsplan) skal være godkjent av NVE før anleggsarbeidet starter.

At tiltakshavere har ventet med å realisere prosjektet, skal ikke gå på bekostning av lokal og regional medvirkning i prosessen eller kvaliteten på arbeidet. Tiltakshavere har selv hatt ansvar for tilstrekkelig fremdrift innenfor de frister de har fått, skriver NVE.

– NVE har begrenset kapasitet til saksbehandling av vindkraft. Vi vil prioritere kontroll og oppfølging av de anleggene som er under bygging for å kontrollere at de bygges slik de skal. Vi har dessuten flere detaljplaner/MTA til behandling nå. Vi skal strekke oss, men vi kan ikke garantere at vi har kapasitet til å behandle nye planer framover, sier Lund.

NVE mener det er viktig å bruke ressursene på prosjekter som har kommet langt i planleggingen.

– Vi vil stille krav om at det skal foreligge avtale om nettilknytning og at det skal dokumenteres at arealbruken er avklart etter plan- og bygningsloven før vi tar detaljplan/MTA til behandling, skriver Lund.

Kime til konflikter

NVE fremhever at vedtaket er i tråd med stortingsmeldingen «Kraft til endring», hvor det står at urealiserte vindkraftkonsesjoner legger beslag på areal i kommunene, noe som kan stå i veien for annen samfunnsutvikling og holde liv i lokale konflikter.

Meldingen påpeker også at når det går mange år fra tillatelse til bygging, kan det oppstå endrede forhold. Dette kan blant annet være at vindmøllene blir større etter hvert som teknologien modnes. Dette har vært en viktig del av motstanden mot vindkraft på Frøya og i Sandnes.

Vindmøller er over hundre meter høyere nå enn i år 2000.