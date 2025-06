NVE peker på fire områder sør i Nordsjøen som egner seg for havvind

Nå har direktoratet levert sin strategiske konsekvensutredning for nye områder som kan være aktuelle for havvindproduksjon. Den omfatter til sammen 20 områder.

– Havvind i Norge er ikke lønnsomt uten betydelig økonomisk støtte. Det er likevel fire områder sør i Norge som kommer relativt bedre ut enn de andre, både når det gjelder økonomi, vindressurser og tilknytning til nett, samtidig som konsekvenser for miljøet og andre næringer er relativt begrensede, sier Vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund.

De aktuelle områdene er Vestavind C, som ligger utenfor Midhordland, samt de tre områdene Sørvest B, Sørvest C og Sørvest D, som alle ligger helt sør i Nordsjøen.

– Vi tar viktige steg

Mandag la Lund fram hva NVE kom fram til i sin utredning i en felles pressekonferanse med energiminister Terje Aasland (Ap). Energiministeren håper utredningen gir et godt grunnlag for finne de stedene der det kan bygges ut mer havvind på en god måte.

– Nå inviterer vi industrien, næringsliv og organisasjoner og andre aktører til å komme med sine innspill. Vi holder tempoet oppe i havvindsatsingen og tar nye, viktige steg for havvind i Norge, sier han.

NVEs utredning er gjennomført i samarbeid med en referansegruppe bestående av Miljødirektoratet, Fiskeridirektoratet, Sokkeldirektoratet, Kystverket og Forsvarsbygg.

Da direktoratet la fram sin utredning for tre av havvindområdene i desember i fjor, pekte de på konsekvenser for både fugler og oljebransjen.

Utredningen blir nå sendt på høring.

Mye skepsis

Regjeringens satsing på havvind har fått kraftig kritikk. Frp-leder Sylvi Listhaug har påpekt at det ikke er lønnsomt, og mener det er et høyrisikoprosjekt.

Mange tolket finansminister Jens Stoltenbergs (Ap) uttalelser til Dagens Næringsliv i mai som at også han er skeptisk til havvindsatsingen til egen regjering. Stoltenberg svarte «det gjenstår å se» på spørsmål om han tror prosjektene blir lønnsomme. Og han uttrykte forståelse for at det kommer signaler fra næringslivet om tvil rundt prosjektene.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har imidlertid slått fast at han og regjeringen mener at havvind er en stor mulighet for norsk industri.

Samtidig vedgår han at satsingen ikke er et «industrieventyr».