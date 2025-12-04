Norge og Storbritannia inngår ny forsvarsavtale – vil lage kombinert fregattflåte

Norge og Storbritannia er enige om en ny avtale som blant annet åpner for britisk personell og materiell i Norge, i tillegg til en kombinert fregattflåte.

– Målet er at Norge og Storbritannia skal knyttes enda tettere sammen militært for å styrke Natos nordlige flanke og tilstedeværelse i Nord-Atlanteren, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i en pressemelding.

– Det vil gi økt sikkerhet for Norge, Storbritannia og våre allierte i en urolig tid, legger han til.

Avtalen skal signeres av forsvarsminister Tore O. Sandvik (Ap) og Storbritannias forsvarsminister John Healey når de to møtes i London i dag. Samme dag skal Støre møte med sin britiske motpart Keir Starmer.

Britiske styrker i Norge

Samarbeidet har fått navnet «Lunna House» etter huset motstandsgruppen Shetlandsgjengen brukte som hovedbase under andre verdenskrig.

– Vi har et nært forsvarssamarbeid som strekker seg fra andre verdenskrig og fram til i dag. Med denne avtalen styrker vi samarbeidet vårt ytterligere innen alle forsvarsdomener, fra havbunnen og opp til verdensrommet, sier Sandvik.

En viktig del av avtalen er at britiske styrker skal få en større rolle i forsvaret av Norge. Blant annet skal britiske marineinfanterister ha større tilstedeværelse i Norge.

I tillegg åpnes også for å lagre britiske forsvarsmateriell og ammunisjon på norsk jord.

Kombinert fregattflåte

Utvikling og anskaffelser av droner som kan brukes til å overvåke militær aktivitet i Nord-Atlanteren og nordområdene, er også et sentralt punkt i samarbeidsavtalen.

Nylig ble det kjent at Norge, etter lang betenkningstid, hadde bestemt seg for å kjøpe nye fregatter fra Storbritannia. Nå skal landene gå sammen for å bygge opp felleskapasitet for antiubåtoperasjoner.

– Vi går inn for å knytte den norske og britiske marinen tettere sammen enn noen gang. Målet er blant annet at vi skal utvikle en kombinert norsk-britisk fregattflåte som kan operere helt sømløst sammen, sier Sandvik.

– Det innebærer blant annet at vi vil dele på fartøyer, besetninger og teknologi. I tillegg vil den norske og britiske marinen seile og øve enda mer sammen i våre felles nærområder, legger han til.