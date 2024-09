– Slik det ser ut nå er det ikke ventet like mye regn som under ekstremværet Hans, men de områdene som blir truffet av regnet, vil kunne få like store skader som ekstremværet Hans førte til, sier flomvakt Thomas Væringstad i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Det er fortsatt oransje farenivå for flom og jordskred for deler av Østlandet og sørlige deler av Trøndelag. Det er ventet mye regn i løpet av en 12 timers periode.

Et oransje farenivå betyr at flom og skred kan påvirke fremkommelighet og føre til ødeleggelser på vei, jernbane og bebyggelse.

Ifølge direktoratet betyr det at små og bratte vassdrag, elver, bekker og skråninger kommer til å reagere raskt og være spesielt utsatt for flom og skred – og ikke bare de store elvene som Glomma og Gudbrandsdalslågen.

Det er fremdeles usikkert hvordan været vil utvikle seg, men slik det ser ut nå er det ventet at Innlandet og sørlige deler av Trøndelag vil få det kraftigste regnet.

En ny vurdering av farenivået kommer i ettermiddag i 16-tiden, varsler NVE.