NVE: Nå blir det lettere med solceller i borettslag og sameier

Kun et fåtall borettslag og sameier har solceller. Mens det har vært fritt fram for eneboligeiere å bruke og omsette egenprodusert strøm, har folk i leilighet blitt møtt med regler som har gjort det lite lønnsomt å spleise på solcelleanlegg – selv om de har store tak og aldri så gode forutsetninger for innhøsting av solenergi.