NVE anbefaler tillatelse til anlegg for landstrøm til Equinor-plattformer

Planen er at anlegget til Equinor i Øygarden kommune i Vestland skal sørge for landstrøm til plattformene Troll B og C, Oseberg Sør og Oseberg Feltsenter.

– Kraftforsyning fra land vil medvirke til å få ned utslipp av CO 2 og nitrogenoksid fra produksjonen på norsk sokkel. NVE anbefaler at det blir satt vilkår om at kraftforsyningen kan kobles ut når det er nødvendig av hensyn til forsyningstryggheten i Bergen-regionen, sier avdelingsdirektør Rune Flatby i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i en pressemelding.

NVE skriver videre at kraft fra land til Troll- og Osebergfeltene i Nordsjøen vil bidra til en vesentlig reduksjon av de nasjonale utslippene gjennom å erstatte kraftproduksjon fra gassturbiner på plattformene.