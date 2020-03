NVE advarer mot stor vårflom i hele landet

– Sannsynligheten for stor vårflom er aller størst i Nord-Norge, med opp mot 90 prosent sannsynlighet. Men også i resten av landet er det i mange av de store innlandselvene større sannsynlighet enn normalt for stor vårflom, sier hydrolog Inger Karin Engen i en pressemelding fra NVE.

Med stor vårflom menes flom på oransje nivå. NVE mener det er liten sjanse for en flom på rødt nivå. Unntaket er større elver i indre strøk i Nord-Norge.

Fra slutten av april

NVE vurderer det som mest sannsynlig at vårflommen i de større vassdragene starter i slutten av april i Sør-Norge, og fra midten av mai i Nord-Norge.

– Men vi kan ikke se bort fra at vårflommen kan starte litt tidligere. Det er også scenarioer som indikerer at vårflommen kan nå toppen så sent som i slutten av juni og begynnelsen av juli, sier Engen i meldingen.

Store snømengder

På landsbasis er 2020 det mest snørike året siden 2000, så langt.

Basert på nedbør- og temperaturdata fra Meteorologisk institutt, har NVE beregnet snømengder i Norge tilbake til 1958. Bare fem år har det vært mer snø enn i år på landsbasis.

– Disse beregningene viser at årets snømengder i Troms og Finnmark er blant de største i perioden det er utført beregninger for, sier Engen.

Men så store snømengder som i år kan selv en nedbørfattig, men svært varm vår, føre til stor vårflom på grunn av bare snøsmelting. Sannsynligheten for dette er størst i Finnmark, fordi relativt små høydeforskjeller gjør at snøsmeltingen kan skje samtidig over store områder.

– Vi erfarte i 2018 at snøsmelting alene kan føre til stor flom også i de store elvene på Østlandet, når det er store snømengder og vedvarende høy temperatur, sier Engen.