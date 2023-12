Etter en kort redegjørelse om bakgrunnen for møtet, ved styreleder Remi Eriksen, fikk Anne Borg ordet.

– Jeg bommet på mine intensjoner. Det er mitt ansvar å uttrykke meg slik at mine intensjoner ikke misforstås. Noen sier at jeg setter NTNU under press. Det har aldri vært min intensjon, sa Borg..

– Jeg vil poengtere at jeg ikke varslet de to forskerne om innlegget som var på vei til DN.

43.000 studenter og flere tusen ansatte fortjener en uforbeholden beklagelse fra min side.

Jeg kan ikke leve med noen tvil. Dette har vært en krevende periode som startet med en pandemi, men vi har i alle fall fått på plass en finansiering av campusprosjektet og Norsk Havteknologisenter, sa Anne Borg før hun forlot styremøtet.

