NTNU og Universitetet i Oslo får 200 millioner til å utvikle miljøvennlig energi

De to sentrene skal forske på utvikling av miljøvennlig energi (FME) ut ifra et samfunnsvitenskapelig perspektiv og på samspillet mellom teknologi og samfunn.

Det er Norwegian Centre for Energy Transition strategies (NTRANS) ved NTNU i Trondheim og INCLUSIVE Decarbonization and Energy transition ved Universitetet i Oslo som har fått status som FME-sentre.

– Store endringer

– Jeg er glad for å videreføre satsingen på sentre for samfunnsvitenskapelig energiforskning. Teknologien utvikler seg raskt, og i årene framover skal vi gjennom store endringer på veien mot lavutslippssamfunnet. Vi trenger samfunnsfaglig forskning for å være best mulig rustet i denne prosessen, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp).

Det er departementet som gjennom Norges forskningsråd har bevilget pengene.

NTRANS i Trondheim skal forske på rollen til energisystemet i omstillingen til nullutslippssamfunnet.

– Samspill

– Vi glemmer ofte at omstillingen vil preges av interessemotsetninger og konflikt. De gule vestene i Frankrike, bomveimotstand og konflikter rundt vindkraftutbygging minner oss på behovet for å forstå samspillet mellom ny teknologi, politiske virkemidler og større samfunnsprosesser, sier NTRANS-nestleder Tomas Moe Skjølsvold.

De to nye sentrene erstatter tre samfunnsvitenskapelige sentre som ble etablert i 2011, og som avvikles i løpet av dette året.

– Vi når ikke energi- og klimamålene med teknologi alene; kunnskap om politikk, marked og brukere er avgjørende, sier administrerende direktør John-Arne Røttingen i Norges forskningsråd til NRK.