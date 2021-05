NTNU med nye retningslinjer: Maks to dager på hjemmekontor

I pandemien sitter mange på hjemmekontor, men bedrifter over hele Norge må nå ta stilling til hvor mye hjemmekontor de ønsker at ansatte har etter etter pandemien. NTNU har nylig utarbeidet retningslinjer som skal regulere bruken av hjemmekontor i en normaltilstand. Her står det at maksimum 40 prosent, to dager ukentlig, kan avtales, melder Khrono.

De nye retningslinjene gjelder for alle ansatte i en normalsituasjon, også ansatte i såkalt særskilt uavhengige stillinger.

– Jeg tror nok dette vil oppfattes som en innstramning. Overfor ansatte med særskilt frie stillinger har det ikke vært noe tema med antall dager hjemme, sier førsteamanuensis Arve Hjelseth ved NTNU til avisen.

Midlertidige avtaler

Hovedregelen at man har sin faste arbeidsplass i NTNUs lokaler eller på campus.

I enkelte tilfeller kan det avtales at ansatte for en periode veksler mellom hjemmekontor og oppmøte på arbeidsplassen, men retningslinjene slår fast at hjemmekontor ikke kan brukes som en permanent ordning.

Avtaler om fast hjemmekontorordning kan avtales for maksimalt seks måneder.

Forskerforbundet mener ansatte i særskilt uavhengige stillinger bør unntas fra retningslinjene om hjemmekontor, fordi stillingene kjennetegnes av høy grad av fleksibilitet, og dermed stor påvirkning på når og hvor arbeidet skal utføres.

Avdelingsdirektør for HR og HMS sier NTNU er av en annen oppfatning.

– Arbeidsgiver har en annen tolkning av hva særlig uavhengige stillinger innebærer enn Forskerforbundet, noe som resulterte i at det ble felles retningslinjer for hjemmekontor for alle stillingskategoriene på NTNU, sier Arne Kr. Hestnes til avisen.

