NTNU-bedrift løser kritisk utfordring

Tenk deg et autonomt førersystem i en bil. Det vil være avhengig av en rekke sensorer, deriblant kameraer, ultralyd, radar og GPS. Det blir fort 10 til 15 kilder å holde orden på – før alle data skal fôres inn i bilens system for sanntidsbehandling.

Det sier seg selv at det er kritisk for trafikksikkerheten at alle dataene blir lest riktig og ikke minst at alle sensorene er presist synkronisert. Enkelt og overordnet sagt bør ikke ett kamera vise grønt lys samtidig som et annet viser rødt.

Autonome systemer bør rett og slett ikke bomme, hverken på posisjoner eller objekter.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Disse bransjene vil først merke KI-effekten

Interesse fra Nvidia

I denne ukens episode av podkasten Teknisk sett snakker vi med et selskap som har utviklet løsninger for nettopp å sørge for at sensorene i et system er synkronisert.

– Vi kan tidsstemple alt, slik at alle sensorer er synkronisert. Vi snakker om oppløsning ned på nanosekunder, forteller daglig leder Arne Kjørsvik i oppstartselskapet Senti Systems AS i Trondheim.

At det lille selskapet på kaikanten i Trondheim har funnet en unik og viktig nisje, bekreftes ved at selveste Nvidia har tatt kontakt med tilbud om deltakelse i teknologigiantens eget oppstartsprogram.

Presisjon

Selskapet har sprunget ut av NTNU og tilbyr en helt unik løsning for å synkronisere sensorikk. Løsningen heter Senti Board og er en liten boks der både maskinvare og programvare er viktig for å få løse oppgavene.

Blant bruksområdene systemet er levert til så langt, er fergeselskaper med behov for presisjon når det skal legges til kai og autonom brøyting av flyplasser.

Spesielt interessant blir løsningen med kunstig intelligens på rask fremmarsj. Da blir det kritisk at KI-systemene får presis og synkronisert informasjon, noe som nettopp er det sentrale i løsningen til Senti Systems.

Som Kjørsvik selv velger å si det: – Nøyaktighet er et konsept som er på vei frem.