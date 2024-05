NRK: Unibuss reddet fra konkurs

Unibuss, Oslos største bussoperatør, sliter økonomisk. Den siste tiden har det blitt jobbet på spreng for å unngå konkurs og busskollaps.

Miljø- og samferdselsbyråd Marit Vea (V) har kalt inn til en pressekonferanse klokka 15, og her vil Unibuss være temaet, ifølge NRK og Avisa Oslo.

Etter det NRK erfarer, innebærer løsningen at Unibuss går til Oslo tingrett og begjærer såkalt frivillig rekonstruksjon av selskapet. De gir Unibuss konkursbeskyttelse inntil detaljene er på plass.

Løsningen er basert på en avtale mellom Unibuss, Unibuss' eier Sporveien og Ruter, ifølge NRK, som også skriver at avtalen innebærer at Sporveien skyter inn friske penger for å redde selskapet.

I tillegg til å være nær konkurs, har busselskapet blitt ilagt store bøter etter vinterens kaos. Dersom Unibuss hadde gått konkurs, ville rundt 70 prosent av bussene i Oslo stoppet umiddelbart.