Det er omtrent 30 personer som står ved Nammo sine innganger og to personer har lenket seg fast.

– Vi er her for å blokkere inngangen til kontoret. For Nammo sine våpen er med på å drepe Palestinere i Gaza, sier Kjell Stefansen, talsmann for Palestinakomiteen, til NRK.

Aksjonsgruppen «Aktivister for Palestina» har også i flere tidligere aksjoner ønsket oppmerksomhet om norske våpenprodusentens rolle i krigen.

Dette avfeier kommunikasjonsdirektøren i Nammo til NRK.

– Vi selger ikke våpen og ingen ammunisjon til Israel fra Norge, forteller Thorstein Korsvold i Nammo ifølge statskanalen.

Stefansen sier til NRK at de vil bli så lenge det er nødvendig.