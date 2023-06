Ifølge en pressemelding fra Forsvarsdepartementet bidrar Norge med selve granatene, mens Danmark donerer tilhørende brannrør, kruttposer og tennpatroner.

– Ukraina har et omfattende behov for artilleriammunisjon. Det er prekært, og det haster. Vi har derfor bestemt oss for å gå sammen med Danmark om en ny donasjon, slik at Ukraina får ammunisjonen så raskt som mulig, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).