Nova-plan blir levert før sommeren - deler ut kontrakter for 1,8 milliarder kroner

Wintershall melder tirsdag at de tildeler kontrakter på Nova-utbyggingen, tidligere kjent som Skarfjell, til Aker Solutions og Subsea 7.

Selskapet opplyser samtidig at de vil levere inn en utbyggingsplan for oljefunnet i løpet av første halvdel av 2018.

Nova blir en subsea-utbygging, med to havbunnsrammer tilknyttet Gjøa-plattformen.

Havbunnsoppdrag

De to kontraktene har en samlet verdi på omkring 1,8 milliarder kroner.

Aker Solutions skal levere et standardisert havbunnsanlegg for

produksjon til Nova-utbyggingen. Dette inkluderer prosjektering, innkjøp og konstruksjon.

Havbunnsanlegget består av to rammer med manifolder, juletrær og brønnsystemer. Kontrakten inkluderer også integrert kontrollkabel med servicefunksjoner og styringssystem.

Subsea 7 skal designe, anskaffe og installere fire rørledninger som

skal koble Nova til Gjøa. Dette omfatter; to rør-i-rør

produksjonsledninger, stigerørstrukturer på havbunnen, en

vanninjeksjonsrørledning samt rørledningen som bringer løftegass til

feltet.

I tillegg skal Subsea 7 installere strukturene som bygges av

Aker Solutions, inkludert havbunnsrammene, manifoldene,

kontrollkablene og tilhørende utstyr.

80 millioner fat olje

Nova er et oljefunn, som inneholder omkring 80 millioner fat olje. Funnet ble gjort i 2012 og ligger i nordre del av Nordsjøen. Wintershall er operatør.

Det blir altså bygget ut med to havbunnsrammer tilknyttet Gjøa. Plattformen vil stå for prosessering og eksport, samt tilby løftegass og vanninjeksjon for trykkstøtte til reservoaret.

Den ene havbunnsrammen vil bli benyttet til vanninjeksjon, mens den andre vil

produsere hydrokarboner.

Ventet produksjonsstart er i 2021.