Norwegian skulle plante  «titusener av trær over hele verden». I skal mange være døde

I 2017 lanserte Norwegian kampanjen «Plant for planeten». Flyselskapet lovet å plante «titusener av trær over hele verden», i tillegg til 3500 i England og 3500 i Spania. Siden har mesteparten av de plantede trærne dødd, og Norwegian mangler fremdeles å plante minst 5000 trær. Dette skriver Danmarks Radio (DR).

«Med treplanting gir Norwegian sin lille markering av at luftfarten bør være mer klimavennlig. Vi gjør også en større innsats ved å ha en av bransjens yngste flåte av fly, som alle er blant de minst støyende, mest drivstofføkonomiske og minst forurensende typene», uttalte kommunikasjonssjef og CSR-ansvarlig Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian til Trends and Travel tilbake i 2017.

Norwegians medarbeidere og ledelse avholdt deretter et arrangement der de beplantet det engelske naturområdet Burgess Field med 3500 trær, og stolt spredte nyheten.

«Treplanting er et effektivt middel til bekjempelse av klimaendringer, siden disse er et naturlig middel i kampen mot CO2 i atmosfæren. Ved å involvere seg i denne saken engasjerer Norwegian seg i å kompensere for en del av CO2-utslippene fra flyene sine», skrev Norwegian den gangen ifølge DR.

Men i dag er flesteparten av trærne døde.

«Kanskje er det 1200 trær, kanskje er det 800 – men der er definitivt ikke 3500», uttaler Richard Gordon, som er medlem av foreningen Venner av Burgess Field til DR.

Ifølge Norwegian har man en gjenplantingsgaranti som sikrer at nye trær vil bli plantet som erstatning for de som er døde, men bedriften innrømmer at det fremdeles gjenstår å plante 5000 trær.

Tre-nyhet forsvunnet fra nettsidene

«I samarbeid med organisasjonen Global Climate Institute vil selskapet plante 7000 trær i England og Spania; ett tre for hver av Norwegians medarbeidere globalt. Senere i år vil Norwegian plante titusenvis av trær i andre deler av verden – initiativet vil gi et bærekraftig resultat», skrev Norwegian på nettsidene sine i oktober 2017.

I hvert fall ifølge Wayback Machine, som er en NGO som digitalt arkiverer sider på internett. På Norwegians egen side er nyheten av en eller annen grunn forsvunnet – i motsetning til andre nyheter som ble publisert samme måned.

Norwegians danske kommunikasjonssjef, Andreas Hjørnholm, forklarer for DR at hovedformålet ikke var å gjøre luftfarten mere klimavennlig. Treplantingen skulle snarere ses på som et slags personal-arrangement.

«Dette prosjekter er ment som en gest hvor vi planter noen trær sammen med medarbeiderne våre. For å vise medarbeiderne våre, og for å vise omverdenen, at vi som flyselskap tar dette svært alvorlig», sier han.

Artikkelen ble først publisert på ing.dk