Norsk e-Fuel og Norwegian er enige om å bygge et fullskala produksjonsanlegg for syntetisk jet fuel. Anlegget skal plasseres i Mosjøen og blir det første i sitt slag, skriver Norwegian i en pressemelding.

Syntetisk drivstoff, eller e-fuel, er en viktig brikke i Norwegians mål om å kutte sine utslipp med 45 prosent innen 2030. Partnerskapet innebærer at Norwegian investerer 50 millioner kroner og blir minoritetseier i Norsk e-Fuel. Dette skal sikre flyselskapet tilgang på slikt drivstoff.

Så langt er ikke detaljene i avtalen avklart. Dette skal greies ut i løpet av de neste månedene, melder flyselskapet. Målet er å starte produksjon i 2026, og at inntil 20 prosent av Norwegians behov for bærekraftig drivstoff frem til 2030 skal dekkes.

– Et taktskifte

Konsernsjef Geir Karlsen kaller drivstoffsatsingen et taktskifte for hele luftfartsbransjen og en milepæl for norsk luftfart.

– Bærekraftig flydrivstoff må bli både mer tilgjengelig og mindre kostbart. For å oppnå dette er luftfarten avhengig av å samarbeide med myndigheter for å lukke prisgapet mellom tradisjonelt fossilt og bærekraftig drivstoff. Slik vil elektrodrivstoff kunne konkurrere med og erstatte fossilt flydrivstoff. Tid er en avgjørende faktor, og vi er veldig utålmodige etter å komme i gang, sier Karlsen i meldingen.

Lars Bjørn Larsen, kommersiell direktør i Norsk e-Fuel og Geir Karlsen, konsernsjef i Norwegian, signerte avtale ved Norwegians hovedkontor på Fornebu. Foto: Norwegian

Norsk e-Fuel mener at Norge er best egnet for å etablere det første industriskalaanlegget for syntetisk jet fuel. Blant annet beker de på at Nord-Norge har de laveste elektrisitetsprisene i Europa. Videre har Mosjøen god infrastruktur i form av havn og jernbane.

Sammenlignet med fossilt drivstoff reduseres klimagassutslippet med inntil 99 prosent, ifølge Norsk e-Fuel.

Syntetisk drivstoff produseres enkelt sagt ved å kombinere hydrogen og karbondioksid. Dette innebærer at det må produseres hydrogen gjennom elektrolyse, som er kraftkrevende.

Flyttet nordover på grunn av strømprisen

Norsk e-Fuel har ambisjoner om å bygge storskala produksjonsanlegg for syntetisk drivstoff til luftfarten. Anlegget i Mosjøen er første skritt.

Norsk e-Fuel hadde opprinnelig planer om å produsere drivstoff på Herøya i Porsgrunn, men i mars i fjor ble det kjent at de heller ville satse på Vefsn. Den store forskjellen på strømprisene i nord og sør var utslagsgivende.