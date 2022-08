– Vi er i den situasjonen at strøm som andel av produksjonskostnadene har gått fra 15 til 50 prosent. Og det blir store summer når vi har såpass stor omsetning, sier Erik Løkke-Øwre, daglig leder i Norsun, og påpeker at han mener produksjonskostnaden etter at kostnaden til hovedinnsatsfaktoren silisium er trukket fra.