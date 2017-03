Norskutviklet løsning skal sørge for CO2-fri strøm offshore – uten å legge strømkabel fra land

Fremtidens offshoreinstallasjoner og skipsfart kan forsynes med CO 2 -nøytral strøm fra en norskutviklet brenselcelleløsning.

Strøm er dyrt offshore. Gassturbiner, som har relativt lav virkningsgrad, brukes til å generere elektrisitet.

I dag kommer 25 prosent av norske CO 2 -utslipp fra gassturbiner offshore. Det er knyttet CO 2 - og NO x -avgifter til disse utslippene, i tillegg til prisen på brennstoff.

Om offshorefartøy og skip i utenriks sjøfart også pålegges å betale CO 2 -avgift, vil prisen bli høyere.

For å få bukt med dette, har et mye omtalt alternativ vært å trekke strømkabel ut til plattformene.