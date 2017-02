Norske studenter svikter petroleumsfag – men de utenlandske strømmer til

Det er stor pågang fra utenlandske studenter til petroleumsfag ved NTNU, men lave søkertall blant norske studenter bekymrer.

– Det er riktig at vi ser en betydelig nedgang i antall norske studenter som tør å satse på petroleumsfag. Dette er en naturlig konsekvens av usikkerheten i bransjen, sier Egil Tjåland, instituttleder for geovitenskap og petroleum ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim.

– Vi vil presisere at dette er snakk om norske studenter. Vi har fremdeles enorm søknad fra utenlandske studenter.

1200 søkere til 30 studieplasser

Hele 1200 utenlandske studenter kjempet om 30 studieplasser på petroleumsfag ved universitetet i 2016.

Dagens Næringsliv skrev forrige uke at det bare er to studenter på førsteåret, men ifølge Tjåland er det riktige 19.

De til sammen 266 studentene med studierett som studerer petroleumsfag, fordeler seg på 196 nordmenn på femårig studium, samt 63 internasjonale og 7 norske på toårig studium.

– Internasjonal bransje

– Petroleumsnæringen er en internasjonal bransje, og det er fremdeles mange dyktige studenter ved NTNU som vil bli rekruttert inn i norsk oljeindustri når de er ferdig utdannet. Vi er selvfølgelig bekymret over søknadstallene for norske studenter, og dette er noe vi på sikt tror vil snu, sier instituttlederen.

Tjåland sier de ennå ikke kan fastslå hvor mange av førsteårsstudentene som søker seg videre, men at de jobber for at flere skal studere petroleumsfag videre.