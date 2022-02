Norske F-35 på Nato-beredskap for første gang sendt opp for å møte russiske fly

Nesten fire uker tok det fra F-35A overtok Nato-beredskapen i nord til kampflyene ble sendt ut på det første skarpe oppdraget.

Ifølge Forsvaret oppdaget kontroll- og varslingsstasjonen i Sørreisa onsdag morgen at flere russiske fly fløy ut fra Kolakysten og i retning vestover.

– Med bakgrunn i denne informasjonen ble to F-35 på QRA-beredskap sendt på vingene rundt klokken 09:00 i dag morges, skriver Forsvaret i ei melding.

Flygruppa delte seg

Beredskapsflyene identifiserte ett Beriev A-50 «Mainstay» utenfor kysten av Finnmark.

Dette er russernes awacs, det vil si et kommando- og kontrollfly som brukes for å lede andre egne flystyrker, samt at det har en radar som gir luftbilde.

Forsvaret opplyser videre at F-35-ene fulgte A-50-maskinen ei stund før de dro hjem til Evenes.

Gruppen av russiske fly delte seg. Noen dro tilbake til Kola og noen fortsatte sydover i Norskehavet.

– Hva slags og hvor mange fly gruppa besto av, må vi komme tilbake til, skriver Luftforsvaret til Teknisk Ukeblad. De har heller ikke publisert bilder fra dagens identifisering.

Norge og Nato monitorer situasjonen og flyaktiviteten. Britiske Royal Air Force sendte QRA-fly av typen Eurofighter Typhoon fra Lossiemouth nord i Skottland, samt et tankfly av typen A330 Voyager fra RAF Brize Norton, opplyser RAF til BBC.

– Dagens identifisering viser at F-35 fungerer i den nye beredskapsrollen ut fra Evenes. Gjennom denne beredskapen ivaretar vi en svært viktig jobb for Nato, og et oppdrag vi både er godt forberedt på og fortløpende klare til å løse, uttaler generalmajor Rolf Folland som er sjef for Luftforsvaret.

Beriev A-50 er russernes awacs. Dette bildet ble tatt 27. oktober 2021 fra et P-3 Orion. Foto: Forsvaret

I 2020 og fjor høst

Det er snart to år siden første gang norske F-35 var oppe for å identifisere russiske fly.

Lørdag 7. mars 2020 ble hele Nato-kjeden «scramblet» og fulgte en russisk formasjon fra Nord-Norge og sørover: Først med to F-16 på QRA-beredskap i Bodø, deretter med to F-35A fra Ørland før britene overtok.

Onsdag 27. oktober i fjor var det første gang F-35 rykket ut fra Evenes.

Dette skjedde mens 332 skvadron gjennomførte den siste evalueringa for å sikre at de er klare for å ta på seg QRA-oppdraget, og Russland sendte ei flygruppe på seks fly (to Tu-160, to MiG-31, Su-24 og A-50) nord for Troms og Finnmark.

F-35 på vakt fra 6. januar

QRA («Quick Reaction Alert») er et oppdrag Luftforsvaret gjør for Nato. F-35 overtok denne beredskapen 6. januar i år.

24 timer i døgnet, året rundt, skal to F-35A på Evenes kunne være på vingene i løpet av 15 minutter. Det handler om å rykke ut dersom det er noe Nato har behov for å reagere på eller se nærmere på, eksempelvis identifisere russiske fly.

Oppdraget har eksistert siden 1960 og ble gjennomført med F-86K Sabre i perioden 1960-67, med F/CF-104 Starfighter fra 1967-82 og de siste 40 årene med F-16.

I fjor ble beredskapsflyene fra Bodø, altså F-16, «scramblet» totalt 34 ganger. Det er fem år siden sist alarmen gikk så sjelden. Til sammenligning var norske F-16 fra 331 og 334 skvadron oppe og identifiserte hele 544 sovjetiske fly fordelt på 200 scrambles i toppåret 1984.