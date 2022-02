Norske F-16 kan ikke brukes til trening med saudiarabiske piloter

I desember i fjor ble det offentlig kjent at Norge den 22. november hadde inngått avtale med amerikanske Draken International om salg av seks til tolv F-16.

Jagerflyene ble etter 42 år faset ut fra Luftforsvaret og er nå erstattet av F-35A.

Draken International leverer såkalte «Red Air-tjenester», det vil si at de tar rollen som motstander i trening av flygere.

Torsdag morgen omtalte NTB salget og påpeker at amerikanerne har Saudi-Arabia på kundelista, samt at Utenriksdepartementet ennå ikke har gitt eksportlisens.

Tydelig betingelse i avtalen

I en svarartikkel på sine egne hjemmesider understreker Forsvarsmateriell (FMA) at flyene Draken International ønsker å kjøpe fra Norge utelukkende skal brukes i USA på oppdrag fra det amerikanske forsvaret, og at de ikke kan brukes som en del av tjenestene de selger til tredjeland som Saudi-Arabia.

FMA påpeker at flyenes nye oppdrag vil være å sikre kostnadseffektiv trening ved å frigjøre flytid for nyere kampfly som F-35, ved at de ikke trenger å brukes i denne rollen.

Blant basene som selskapet støtter på denne måten er Luke i Arizona, som blant annet utdanner norske F-35-flygere og der Norge har ti treningsfly i drift. Slik sett kan de å selge flyene til Draken indirekte bidra til mer effektiv trening også for norske flygere, påpeker FMA.

– At de norske F-16-flyene kun skal brukes som en del av denne treningen, er en tydelig betingelse i avtalen vår med Draken International og vil være en av grunnforutsetningene når vi skal søke om eksportlisens for flyene fra Utenriksdepartementet. Dette innebærer at Draken International ikke selv kan velge å bruke flyene til andre formål, for eksempel til å selge treningstjenester til andre lands luftforsvar, uttaler Magnus Hansvold, sjef for avhending i FMA, i pressemeldinga.

Klargjøring på Kjeller

I fjor kjøpte det amerikanske selskapet også tolv F-16 fra Nederland med opsjon om ytterligere 28 fly.

Når det gjelder avtalen med Norge, ønsker Draken International ønsker å kjøpe tolv fly. Her er det inngått en opsjonsavtale som går motsatt vei av det som ofte gjelder, nemlig at FMA kan velge å selge kun seks fly dersom det viser seg nødvendig for å komme i mål med en annen avtale de har inngått, nemlig salg av 36 fly til Romania.

Det er lenge blitt jobbet med klargjøring av flyene hos Kongsberg Aviation Maintenance Services AS (Kams) på Kjeller.

Så snart også tredjepartsgodkjenninga (TPT) fra amerikanske myndigheter er på plass, er planen å levere den første skvadronen med 16 fly til Romania mot slutten av 2023 og den andre skvadronen mot slutten av 2024.

Draken-flyene vil sannsynligvis bli levert to og to i løpet av dette året.