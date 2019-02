Norske bedrifter fikk 4,5 milliarder i skattefradrag til forskning og utvikling

Norske bedrifter fikk til sammen et skattefradrag på 4,5 milliarder kroner for å satse på forskning og utvikling i fjor, viser tall fra Forskningsrådet.

Til sammen godkjente Forskningsrådet over 3.300 søknader om fradrag gjennom den såkalte skattefunn-ordningen.

– Ordningen har økt kraftig siden 2013. Nå ser vi at det er en liten reduksjon fra 2017, men fortsatt er det svært mange bedrifter som bruker denne ordningen, sier administrerende direktør John-Arne Røttingen i Forskningsrådet i en pressemelding som regjeringen har sendt ut.

I 2018 fikk Forskningsrådet inn 4.569 søknader, mot 4.739 året før. Regjeringen er meget fornøyd med ordningen.

– Skattefunn bidrar til høyere verdiskaping gjennom kunnskap, forskning og innovasjon. Innovative bedrifter bidrar til å ruste oss for en fremtid der norsk økonomi trenger flere bein å stå på, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

Ordningen ble etablert i 2002, og går ut på at bedrifter kan trekke 20 prosent av kostnadene til godkjente prosjekter fra skatten. Bedrifter med underskudd får pengene direkte utbetalt.

I fjor vår viste stikkprøver tatt av skatteetaten at over halvparten av selskapene som søkte fradrag gjennom ordningen, hadde pumpet opp søknaden. Året før førte kontroller i samarbeid med Norges forskningsråd til at 83 virksomheter i Skattefunn-ordningen fikk krav fra skatteetaten på 60 millioner kroner.