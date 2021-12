EU og Storbritannia har forhandlet fram en avtale om tollfrihet på biler. Men om batteriene kommer fra et land utenfor EU utløser det toll. Det kan teoretisk løses ved å bruke andre batterier i biler som skal til Storbritannia, men produsentene vil helst unngå slike logistiske problemer. Det skaper problemer for norskproduserte batterier som skal selges til bilindustrien. Det holder ikke å være bare EØS-medlem her.