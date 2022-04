Elkem har lenge jobbet med å etablere en fabrikk for produksjon av syntetisk grafitt på Herøya. Det svært raskt voksende markedet for batterier trenger råvarer. I følge Morrowsjef Terje Andersen er rundt 70 prosent av kostnadene til et batteri materialer. Grafitt av høy kvalitet er materialet som brukes i anoden til batteriene og en moderne elbil har fra 40 til 70 kilo i batteriene.