Norsk verdensmester i tømmersport

Det er motorsagprodusenten Stihl som har satt i gang og driver Timbersport, som har utviklet seg til en ganske stor idrett. Likevel er det bare to av øvelsene som innebærer bruk av motorsag. De andre er basert på ferdigheter med øks og håndsag. Noen av deltakerne kapper seg gjennom en stamme raskere enn mange presterer med motorsag.

Verdensmester

At Ole Magnus Syljuberget fra Mesnali skulle sette ny verdensrekord i øvelsen «Stock Saw» hadde han neppe ventet selv. Han kappet en røslig stamme ovenfra og ned og så nedenfra og opp på bare 8,51 sekunder. Det slo tidligere verdensrekord med 63 hundredeler. Syljuberget var den eneste norske deltakeren i Pro-klassen.

Gammel sport: På 1800-tallet arrangerte tømmerhuggere i Australia og New Zealand konkurranser ved å ned trær og sage dem opp. Foto: Stihl

Stock Saw betyr at alle som konkurrerer må bruke den samme motorsagmodellen fra Stihl. I dette tilfellet er det en MS 661 med et slagvolum på 91,1 Det gir en ytelse på 5,4 kW eller 7,3 Hk. Dette er også den eneste øvelsen med utstyr fra Stihl.

Helt vilt

Den andre motoriserte øvelsen, og den kanskje morsomste å se på, er Hot Saw. Her er det snakk om selvbygde eller modifiserte motorsager på inntil 250 cm³. De kan veie opptil 45 kilo og krever styrke. Kjedehastighet kan komme opp i 250 km/t og de har typisk over 60 Hk.

Tre øvelser gjøres med øks på stokker med en diameter fra 27 til 32 cm. Den siste utføres ved å kappe en tykk stikk med en skikkelig tohånds monstersag. Det er altså ikke nok å kunne ha dreisen på motorsaga. Her skal det styrke og teknikk til også.

Nummer fem

På tross av verdensrekorden ble Syljuberget nummer fem i mesterskapet. Vinneren var svensken Ferry Swan som er helt oppe i verdenseliten. Swan er sønnen til skiløperen Gunde Swan. Både far og sønn har altså sin idrettskarriere i skogen.