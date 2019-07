Norsk-tysk samarbeid om data på skip: – Går i retning autonome skip

Ulstein og Schottel skal eie 50 prosent hver av Blue Ctrl, som skal utvikle og selge automasjonsprodukter til nye og eksisterende skip. Ulstein Blue Ctrl var tidligere et av Ulsteins datterselskaper, men blir nå skilt ut som eget selskap.

Produktene det nye selskapet utvikler skal basere seg på Ulsteins dataplattform X-connect.

Målet er å fylle på med mer data slik at algoritmer kan gi råd om hvordan skipet skal styres mest mulig effektivt, blant annet for å spare drivstoff og redusere utslipp.

Foreløpig skal systemene kun gi råd til mannskapet om bord i skipene, men det nye selskapet er et steg i retning autonome skip, ifølge Tore Ulstein, visekonsernsjef i Ulstein.

– Vi er ikke der i dag, men det er i den retningen vi går, sier han.

Råd om å skru av motor

– Et av Blue Ctrl sine produkter, Blue Box, gjør nå at vi kan strømme mer av dataene direkte gjennom en skyløsning, og vi kan gå inn og analysere operasjonsmønstre for å gi råd om hvordan skipet kan drives mer optimalt. Et typisk eksempel kan være at skipene bruker flere motorer på lav belastning i tilfeller hvor det er mer fornuftig å bruke færre motorer med høyere belastning, sier Tore Ulstein til TU, og legger til at det er enklere å ta ut mer data nå enn før, sier Ulstein.

Ettersom skipene har blitt mer digitale, har bevisstheten rundt datasikkerhet blitt større blant redere. Den internasjonale maritime organisasjonen (IMO) har pålagt skipseiere å innføre tiltak mot dataangrep innen 2021. Sikkerhetstester John-André Bjørkhaug klarte å hacke seg inn på 10 av 15 skip han testet.

– Blir skipet mer sårbart for dataangrep når mer data skal strømmes?

– Vi må være minst like fokusert på datasikkerhet framover som vi er nå, kanskje mer. Det er mye data som den enkelte skipseier eier, og det må vi legge til rette for at de kan sikre.

Må selge flere produkter enn skip

Samarbeidet med Schottel betyr at Ulstein kan selge mer, tror Ulstein.

Tore Ulstein, visekonsernsjef i Ulstein. Foto: Per Eide

– Tradisjonelt har vi vært en prosjektbedrift, mens dette dreier seg om såkalte produkter. På skipsbyggersiden har vi to til tre prosjekter i året. Skipsdesign har vi kanskje 10 til 15 av, mens produktene er vi avhengige av å selge 20 til 30 og mer av årlig. Samarbeidet med Schottel gjør at vi kommer ut i markedet og får solgt større volum, sier han.

Schottel-konsernsjefsjef Stefan Kaul er også fornøyd med samarbeidet.

– Vi ser fram til dette samarbeidet i Blue Ctrl og å starte en felles utvikling av smarte systemer for marin automasjon og digitalisering. Systemene BlueCtrl leverer vil gjøre det mulig for oss å tilby kundene smartere og integrert styring av både nybygg og eksisterende skip. I tillegg er det et solid system for hybride og elektriske løsninger. Partnerskap er viktig i dagens marked. Gjennom Blue Ctrl skal vi ha fokus på utvikling av automasjon og digitale tjenester. Vi skal fortsette med å gi kundene våre innovativ og global propulsjonsekspertise, sier Kaul i en pressemelding.