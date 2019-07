Norsk teknologi gjør slam og matavfall til verdifulle produkter

Norske Cambi har utviklet teknologi som gjør at vi får mer energi ut av matavfall og kloakk enn den tradisjonelle teknologien. I tillegg til å hente ut mer biogass som kan drive kjøretøyer eller generatorer blir restavfallet et luktfritt, sterilt produkt som kan brukes til jordforbedring og hele prosessen er vesentlig raskere. Et avfallets Columbi egg.