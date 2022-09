Stempelmotorer gir som vi vet et solid bidrag av klimagasser når de kjøres på fossile drivstoffer. Ikke minst fordi virkningsgraden er lav. Det gjør at det trengs mere drivstoff for å gjøre nyttig arbeid. En diesel-Golf som går på en WLTP-syklus har typisk en virkningsgrad på litt under 25 prosent. En slik motor går sjelden med en belastning hvor dreiemomentet er på topp. Det blir mye dellast. Og dellast er lik lav virkningsgrad.