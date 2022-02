Norsk selskap skal levere nye kampuniformer til alle nordiske land

Ganske nøyaktig seks år etter at Norge, Sverige, Finland og Danmark ble enige om å anskaffe felles stridsuniformer, er avtalen i boks.

De fire nordiske landene har tirsdag inngått en felles rammeavtale med leverandøren Oskar Pedersen AS i Kristiansand.

Avtalen signeres på en meget godt besøkt seremoni i Fanehallen på Akerhus festning tirsdag. Rammeavtalen har en varighet på sju år og en verdi på 425 millioner euro, i overkant av fire milliarder kroner. De første leveransene starter i løpet av året.

Det er en rekke selskaper som deler på disse inntektene. Det skal foregå produksjon både i Norge, Sverige, Hellas, Spania og Tyskland (se faktaboks).

Mer nordisk samarbeid

– Fire nasjoner som signerer en felles rammeavtale for nordisk kampuniform er en viktig milepæl, også for fremtidig nordisk materiellsamarbeid. De nye uniformssystemene vil gi Forsvaret gode løsninger, fra innerst til ytterst for soldatene, sier brigader Øyvind Kvalvik, sjef for Forsvarsmateriell landkapasiteter.

«The Nordic Combat Uniform Project» (NCU) ble startet opp i februar 2016, og er en del av samarbeidsprogrammet Nordic Defence Cooperation (NORDEFCO). Det ledes av norske Forsvarsmateriell med støtte fra de tre andre nasjonenes tilsvarende anskaffelsesorganisasjoner.

Budskapet fra nordmenn, svensker, finner og dansker på seremonien tirsdag, var at dette har vært en meget utfordrende oppgave, samtidig som at prosjektet forhåpentlig kan brukes som mal for kommende fellesnordiske forsvarsinnkjøp. Det ble påpekt at en sideeffekt av uniformprosjektet er at de har utviklet prosesser og retningslinjer for et solid samarbeid for flere nordiske anskaffelsesprogrammer

– Det å lære er ikke bare stas og moro. Dette har kostet blod, svette og tårer på prosjektnivå. Ingen av oss har anskaffet uniformsystemer tidligere, kun enkeltplagg og deler, og vi er fire nasjoner med ulike organisasjoner, verktøy for anskaffelser med ulik styring og forskjellige regelverk, påpekte sjef for det finske forsvarets logistikkommando, generalmajor Kari Renko på seremonien.

Nå håper både han og hans nordiske kolleger at NCU-anskaffelsen vil være et viktig steg for Nordefco og nordisk samarbeid i felles forsvarsanskaffelser.

Konsortium NCU-systemet er utviklet som i fellesskap av flere partnere: Kontraktspartner Oskar Pedersen AS er entreprenøren og Layers AS er prosjektleder for anskaffelsen, begge holder til i Kristiansand. Systemets produksjons- og teknologi partnere: Siamidis SA, som holder til like nord for Athen i Hellas og har produksjon i Spania, er ansvarlig for teknisk løsning og produsent av kamp-, kaldt og fuktig klima. W. L. Gore & Associates GmbH, som holder til utenfor München i Tyskland, er teknologileverandør for systemet. Det amerikanske morselskapet med samme navn er best kjent for å ha utviklet Gore-Tex. Aclima AS, svenskeid med base på Krøderen og Woolpower AB i Östersund i Sverige er leverandør av ullundertøyet.

Firenasjonersprosjektet har handelt om å skaffe ny, ensartet stridsbekledning. Uniformssystemet består av plagg fra innerst til ytterst, og skal brukes av alle forsvarsgrener i alle de fire landene, både hjemme og ute.

Det eneste som vil skille en norsk stridsuniform fra en svensk, dansk eller finsk, er helt ytterst. Alle land beholder sin egen kamuflasje.

Hodeplagg (hjelmer), hansker, fottøy og personlig verneutstyr er ikke en del av rammeavtalen.

– Kontrakten viser hvilket potensial som finnes for framtidige fellesanskaffelser i Norden. Erfaring og lærdom av denne anskaffelsen kan være en døråpner for materiellsamarbeid på nye områder, som er i tråd med Nordefco Vision 2025. Visjonen handler om å forbedre nordisk materiellsamarbeid på sikt. Hvert land signerer individuelle kontrakter med leverandøren, men det er Norge som har ledet anskaffelsesprosjektet, sier forsvarsminister Odd Roger Enoksen i ei pressemelding.

Testet i jungel, ørken og snø

De nordiske nasjonene krever et moderne, funksjonelt og fleksibelt kampuniformsystem for å møte sine militære krav under krevende nordiske klimatiske forhold.

På hjemmebane er det den såkalte europeiske konfigurasjonen som gjelder. Den dekker i utgangspunktet ned til minus 19 grader, med en tilleggsbekledning som gir beskyttelse ned til minus 45 grader.

I tillegg kommer ørken- og jungelkonfigurasjoner. Testinga av disse ble gjennomført av danske spesialsoldater som for to år siden reiste til Australia der de kan by på klima som både er tørt og fuktig i tillegg til varmt. I tillegg har finnene gjennomført noen egne såkalte fokustester for å evaluere funksjonalitet under arktiske vinterforhold.

I overkant av 400 vernepliktige og profesjonelle soldater av begge kjønn fra de fire landenes ulike våpengrener har deltatt i det som betegnes som de desidert mest omfattende feltprøvene av stridsuniformer som noen gang er utført av noen av de nordiske landene. Dette foregikk i hovedsak i 2020.

Det tok godt over to år fra NCU ble startet opp til de fire nasjonene var blitt enige om et felles kravdokument som kunne sendes ut til de prekvalifiserte tilbyderne sommeren 2018.

Etter prekvalifiseringen var det seks leverandører som ble invitert inn i konkurransen, og deretter ble to tilbydere silt ut før brukertestinga, mens én ble avvist i etterkant.

Video: Forsvarsmateriell

Forsinkelser

Som Teknisk Ukeblad omtalte i forrige uke, var det allerede i 2014 at Forsvarsmateriell (FMA) fikk oppdraget fra Forsvarsdepartementet om å starte arbeidet med å kjøpe inn nye stridsuniformer.

Da Teknisk Ukeblad omtalte anskaffelsen i juni 2020, var en svært omfattende brukertesting nettopp avsluttet og dataene herfra i ferd med å analyseres. Da var målet å sluttføre forhandlingene samme høst og inngå kontrakt i januar 2021 slik at de første uniformene kunne leveres mot slutten av samme år.

Lille julaften 2020 kom det fram at dette ikke lot seg gjøre. Da var ambisjonen, ifølge dokumenter Teknisk Ukeblad fikk tilgang til via Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa), å tildele kontrakten i månedsskiftet mars/april 2021.

Da Teknisk Ukeblad omtalte saken i juni 2021, opplyste FMA at målet var å inngå kontrakt i løpet av høsten 2021. Forsvaret pekte på utfordringer knyttet til pandemien, samt omfattende testing av tilbydernes produkter – de siste så sent som i 2021.