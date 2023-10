Norsk romsektor skaper 2700 arbeidsplasser i hele landet og eksporterer for 11,7 milliarder kroner årlig. Dette representerer 5,4 milliarder kroner hvert år til bruttonasjonalproduktet (BNP).

– Med økte ambisjoner blir det spennende å følge sektoren i årene som kommer. Det satses i form av en nasjonal verdikjede for småsatellitter, en egen norsk romhavn og økt forståelse for nytten av satellittdata, sier seniorrådgiver for analyse og utredninger ved Norsk Romsenter, Mari Eldholm, i en pressemelding.

Telekommunikasjon størst

Den norske romsektoren består av 138 ulike aktører som er spredt over alle landets fylker, både i og utenfor byene. 11 milliarder av pengene kommer fra kommersiell virksomhet, mens 700 millioner kommer fra romrelaterte budsjetter hos universiteter, institutter og etater.

Undersøkelsen er gjort i samarbeid med Oslo Economics.

Bedriftene spenner fra små selskaper med mindre enn ti ansatte, til mellomstore bedrifter og store firmaer med over 250 ansatte.

– Samtidig er det en topptung bransje, hvor det er fem aktører som står for nesten all økonomisk aktivitet. Det meste av den norske romsektoren er nedstrømsaktiviteter, hvor telekommunikasjon er den mest dominerende delen. Det er likevel et betydelig antall mindre bedrifter, sier Eldholm.

Analytikeren mener karleggingen viser at den norske bransjen er høyteknologisk, men påpeker at tallene i analysen ikke omfatter sektorens produksjon av varer og tjenester.

Mari Eldholm er rådgiver for analyse og utredninger ved Norsk Romsenter. Hun mener det norske romkappløpet begynner nå. Nå trengs flere studenter: - Derfor er det veldig positivt å se at medlemmer i organisasjonene for rominteresserte studenter ved universitetene i Norge er svært aktive. Organisasjonen bygger både satellitter, instrumenter og små raketter, som når opp i internasjonale konkurranser, sier hun. Foto: Stig Jarnes

Andøya Spaceport

– Det er antakelig her de virkelig store verdiene ligger, siden mye av det som produseres av romsektoren er data som understøtter en rekke kritiske og kommersielle tjenester i et høydigitalisert samfunn, sier hun.

I sentrum av det norske romeventyret finner vi tre timer kjøring fra Harstad.

På Andøya i Vesterålen er de i gang med å ferdigstille Andøya Spaceport som skal spesialisere seg på oppskyting av satellitter for å gå i bane rundt jorden. Ved hjelp av bæreraketten, Spectrum, kan Norge bli det første landet i Europa som gjør denne type oppskytinger, skriver Aftenposten.

Internasjonalt regnes den lille øya som et av de mest ideelle stedene i verden for virksomhet av denne typen siden utskytingene kan skje over folketomme havområder uten mye fly- og skipstrafikk.

Det tyske selskapet Isar Aerospace har bundet seg til å skyte opp satellitter de neste tjue årene på øya i Nordland. Prisen for hver oppskyting ligger på mellom 100 og 150 millioner, og det norske selskapet kan gjøre 30 av dem i året.

– Norge er en mellomstor romnasjon internasjonalt

Om alt går som planlagt vil første totrinnsrakett sendes ut i bane i løpet av året.

– For mange (meg inkludert) har nok satsingen på Andøya Spaceport gått litt under radaren. Det er litt skamfullt, faktisk. Men fører jo til at prosjektet og ambisjonene forløser tilnærmet forbløffelse nå når planene blir avdekket - for oss uinnvidde, skrev sjefredaktør Jan Moberg i en kommentar i TU i begynnelsen av oktober.

Den norske rombransjen har en estimert eksportrate på 81 prosent. Kartleggingen fra Oslo Economics og Norsk Romsenter viser at bransjen eksporterer kommersielle varer og tjenester for 8,9 milliarder kroner årlig.

– Det er betydelig, og viser at norske romaktører er konkurransedyktige internasjonalt, mener analytiker Mari Eldholm.

Norge har historisk hatt 19 satellitter, og vi har skutt opp 1205 sonderaketter siden vi gikk i gang med slike aktiviteter på Andøya i 1962.

De norske satellittene er både store og små, og skutt opp av offentlige etater, private bedrifter og universiteter.

– Dette og tallene for rombransjen gjør at jeg mener vi bør omtale Norge som en mellomstor romnasjon i internasjonal sammenheng, sier Eldholm.