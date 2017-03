Norsk radonmåler slo an i Las Vegas

Etter at norske Airthings viste frem sin nye radonsensor på CES i Las Vegas i januar har det ikke stått stille på nettsiden deres.

På tross av at den nye sensoren ikke kan leveres ennå har de fått over 4000 bestillinger.

Best av alt er at det ikke har gått ut over salget av Corentium Home radonmåleren, som de har solgt i flere år.

– Jeg tror året blir vesentlig bedre enn det vi håpet på. Vi trodde vi ville nå en omsetning på 50 millioner kroner, men den blir nok 60 millioner. Vi har måttet endre produksjonsplanene i forhold til det vi planla. I tiden etter CES har trafikken på hjemmesiden vår firedoblet seg og den har holdt seg høy, sier administrerende direktør i Airthings, Øyvind Birkenes.

Den norske, takmonterte boksen er en multisensor: Sikter seg inn mot et marked i stor vekst

– Nordmenn mer oppmerksomme på radon

Radonvisning: Appen viser hvordan hvordan radonnivået utvikler seg over uka og hvor det ligger over grenseverdiene,

Neste år håper de på å runde 100 millioner kroner i omsetning. Markedet er nesten ubegrenset slik som de ser det og de har en teknologisk ledelse som de har tenkt å holde fast i.