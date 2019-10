Norsk prosjekteringsverktøy med kunstig intelligens tar verden med storm

Byggenæringens innovasjonspris, som ble delt ut på Bygg reis deg-messen 18. oktober, gikk til Spacemaker. Da TU Bygg besøkte gründerne i Tønsberg i mai 2018, gikk de ut med at deres prosjekteringsverktøy kommer til å «halvere planleggingstiden».

Programvarene de lanserte i fjor høst, har da også slått an, og i dag teller selskapet cirka 100 ansatte. De har kontorer i Norge, Sverige og USA, og her hjemme har ledende boligutviklere som Skanska, Obos og AF-gruppen tatt i bruk verktøyet deres, som er basert på kunstig intelligens (AI).

Skal ikke erstatte rådgiverne

Kort fortalt går det ut på at arkitekter, entreprenører og byggherrer kan legge inn ulike parametere eller ønsker for et bygg eller bygningskompleks, så kommer programmet med forslag til utforming som tilfredsstiller de ulike spesifikasjonene, enten de dreier seg om lysforhold, arealutnyttelse, bygghøyder eller noe annet.

Spacemaker har hele tiden vært tydelige på at verktøyet deres ikke skal erstatte arkitekter eller ingeniører, men hjelpe dem i prosjekteringsfasen.

De innlagte algoritmene skal presentere muligheter og hindre at prosjektørene går inn i blindveier. Utelukke løsninger som bryter med for eksempel reguleringsplanen, krav til utearealer og sollys eller utbyggerens ønsker. Dette er det mange dokumentsøk og mange regnestykker å spare på.

– Har tatt utviklingen til neste nivå

I pressemeldingen som fulgte Bygg reis deg-kåringen, heter er det at «Spacemaker har utviklet en selvbetjent programvare som ved hjelp av kunstig intelligens utreder alternative løsninger for byggeprosjekter og bidrar som beslutningsstøtte til arkitekter, eiendomsutviklere og myndigheter.»

Ifølge juryleder Kristin Malonæs fra Innovasjon Norge har Spacemaker tatt teknologiutviklingen til neste nivå.

Spacemaker er en game-changer i byggenæringen, og det blir svært spennende å se hva fremtiden bringer, kommenterer Bygg reis deg-direktør Gunnar Glavin Nybø.

«Dokumenterbare gevinster»

Her er juryens begrunnelse for kåringen:

«Byggenæringens innovasjonspris 2019 går til en aktør som på imponerende vis har bidratt til en revolusjonerende utvikling, og en mer bærekraftig og konkurransedyktig norsk byggenæring. Bedriften har gjennom ungdommelig pågangsmot og smarte hoder funnet nye veier ved å ta i bruk ny teknologi.

Her lar kundene seg begeistre av gode resultater mens de etterlyser «de voksne» på arbeidsplassen. Produktet bidrar til å forbedre beslutningsgrunnlaget for arkitekter i tidlig fase og maksimalisere mulighetene, innsikten og redusere risiko for utbygger.

Juryen er dypt imponert og fascinert av selskapets utvikling og dokumenterbare gevinster for kundene spesielt og samfunnet generelt.»