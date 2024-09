Norsk politi undersøker nordmann etter personsøker-bombene

Bulgarske myndigheter undersøker nå en kjede av skallselskaper som har blitt brukt til å skjule hvem som solgte personsøkerne til Hizbollah. Et av selskapene knyttes til en nordmann, skriver VG.

New York Times har tidligere skrevet at tre skallselskaper ble brukt for å lure den libanesiske, sjiamuslimsk islamistbevegelsen inn i handelen om personsøkerne som drepte minst 12 og skadet over 3000 tirsdag.

Millioner inn på konto

Ifølge regnskapene har det norsk-knyttede selskapet fått nærmere 16 millioner inn på konto i 2022 og 2023.

På selskapets adresse i Bulgaria er det ingen reell drift, bare et kontor som huser postboksene til hundrevis av bedrifter, ifølge avisa.

VG skriver at nordmannen står oppført som eier i stiftelsesdokumentene, og også har signert regnskapene de siste årene.

Oslo-politiet har iverksatt innledende undersøkelser knyttet til informasjonen som har kommet frem om sporene til Norge.

– Komponentene er av lav kvalitet

Hizbollah, Libanon og andre regionale aktører anklager Israel for å stå bak terrorangrepet med de taiwanske Gold Apollo-personsøkerne som er produsert av Budapest-baserte BAC.

Selskapet hadde lisens til å bruke merkenavnet til det taiwanske selskapet.

Taiwans økonomiminister Kuo Jyh-huei sier at de har gjort egne undersøkelser og konkluderer med at delene som ble brukt i de flere tusen personsøkerne som eksploderte ikke har sin opprinnelse på øya.

– Komponentene er integrerte kretser av lav kvalitet og batterier, opplyste Jyh-huei til journalister fredag og fortsatte:

– Jeg kan med sikkerhet si at de ikke ble laget på Taiwan.

Gold Apollos grunnlegger og styreleder, Hsu Ching-kuang, ble torsdag avhørt av påtalemyndigheten og deretter løslatt.