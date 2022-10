Drivhuset til Flor & Fjære er 4000 kvadratmeter stort. Utenom restaurant for 600 gjester rommer drivhuset en avdeling for produksjon av sommerblomster, urter og grønnsaker og et innendørs arkitekttegna toetasjers bygg på 1400 kvadratmeter – med kjøkken, boliger og tekniske rom.