Den varslede opptrappingen av oljestreiken lørdag kan resultere i tapt oljeproduksjon på 341.000 fat om dagen og en tapt gasseksport på 1.117.000 oljeekvivalenter om dagen.

Tapte inntekter vil daglig være 1,826 milliarder kroner, ifølge Norsk olje og gass, som er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter knyttet til oljevirksomheten på norsk kontinentalsokkel.

Administrerende direktør Hildegunn Blindheim sier at opptrappingen kan få svært store konsekvenser for Europa.

– Norge dekker en firedel av Europas energiforbruk, og Europa er helt avhengige av vi som nasjon leverer i en tid der Russlands forsyningskutt har ført til et svært stramt marked for naturgass. En streik av dette omfanget skaper enorme problemer for land som er helt avhengige av å få fylt opp lagrene sine av naturgass før høsten og vinteren, sier hun i en pressemelding.

En rekke følgekonsekvenser

Tirsdag gikk 74 medlemmer i arbeidstakerorganisasjonen Lederne ut i streik, noe som har medført at oljefeltene Gudrun, Oseberg Sør og Oseberg Øst er stengt ned. 1 prosent av Norges gasseksport faller bort som følge av dette.

Onsdag er det varslet en opptrapping av streiken med ytterligere 117 medlemmer. En ytterligere opptrapping lørdag vil resultere i at totalt 382 medlemmer er tatt ut i streik.

Det er hvis denne opptrappingen inntreffer at Norsk olje og gass tror inntektstapet vil være på 1,8 milliarder kroner. Da vil oljefeltene Gullfaks A, Gullfaks C og Sleipner blir tatt ut, noe som får en rekke følgekonsekvenser på sokkelen.

– En streik vil være svært ødeleggende for Norges og industriens omdømme som en pålitelig og stabil leverandør av naturgass, sier Blindheim.

Har de høyeste lønningene

Bakgrunnen for streiken er at medlemmene i Lederne stemte nei til meklingsresultatet i en uravstemning torsdag i forrige uke.

– Lederne har allerede de høyeste lønningene på norsk sokkel. Vi er enige med Industri Energi og Safe om et oppgjør på 32.200 kroner i sentralt tillegg, samt justeringer på flere satser. I likhet med Safe og Industri Energi har Ledernes medlemmer rett til å forhandle lokalt i etterkant av det sentrale oppgjøret, sier Blindheim, som mener streiken er uansvarlig.

Lederne har operatøransatte medlemmer i Equinor ASA, ConocoPhillips Norge, Neptune Energy Norge AS og Okea ASA.