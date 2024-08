Norsk og svensk forsvar går sammen om jernbanevogner

Gjennom samarbeidsavtalen vil alle tre partene kjøpe vogner av samme type for å ivareta militære behov i Norge og Sverige, blant annet med transport av nye stridsvogner, skriver NTB i en pressemelding.

– Avtalen innebærer en betydelig forbedring av kapasitet for militær transport på jernbanen både i Norge og Sverige, mellom landene og til andre land i Europa, sier konsernsjef Thor Gjermund Eriksen i Bane Nor.

Når de norske vognene ikke benyttes av Forsvaret, kan de brukes internt i Bane NOR og leies ut til sivil godstransport som inkluderer tung last. Bane NOR kjøper ti jernbanevogner som pilotanskaffelse.

– Jernbanen blir enda mer attraktiv for transport av tungt sivilt gods, samtidig som beredskapsevnen til jernbanen styrkes, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).