Norsk Luftambulanse tapte ankesak mot egne ansatte

Dommen fra Borgarting lagmannsrett er enstemmig, opplyser Parat som representerer saksøkerne. De ansatte tapte i tingretten.

For to år siden tapte Lufttransport anbudsrunden for ambulansehelikoptrene. Norsk Luftambulanse (NLA) vant og overtok operatøransvaret for luftambulansetjenesten med helikopter i Ålesund, Brønnøysund og Tromsø.

Overtakelsen av operatøransvaret har ført til konflikter om dette var å regne som en virksomhetsoverdragelse, noe som innebærer at alle ansatte vil beholde lønnsnivå og ansiennitet.

– Lagmannsretten er enige med oss i at virksomheten er videreført ved å overta tre baser som utfører tjenester for Helse nord og Helse Midt-Norge. Befolkningen i det geografiske området der basene opereres, er de samme som før og arbeidsoppgavene til pilotene og redningsmennene som er overført, er de samme som tidligere, sier Parat-advokat Christen Horn Johannessen.