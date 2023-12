Norsk ingeniør planlegger gjenoppbyggingen i Ukraina

Skadene er enorme. Kyiv School of Economics har tall som viser at kostnadene til gjenoppbygging summerer seg til mer enn 151 milliarder amerikanske dollar per 1. september i år. Det er en økning på mer enn 7 milliarder kroner siden juni.

Det er bygninger som er hardest rammet, mer enn 167.200 boligblokker og småhus er ødelagt eller sterkt skadd. På infrastruktur, veier, vannforsyning, avløp og energiforsyning er det skader for 400 milliarder kroner, på tredje plass kommer industrisektoren der skader beløper seg til 125 milliarder kroner.

Mer enn 25.000 kilometer motorveier, 344 bruer og 18 flyplasser er skadd, i større eller mindre grad.

Det blir verre

– I februar i år meldte Verdensbanken at den forventer 400 milliarder dollar i gjenoppbyggingskostnader. Det betyr at Ukraina i flere år blir Europas største byggeplass, sier Kjetil Tonning.

Han leder Task Force Ukraine, et samarbeid mellom ni europeiske bransjeorganisasjoner som til sammen dekker hele verdikjeden i bygg og anlegg. Initiativet kom fra FIEC (European Construction Industry Foundation), der norske EBA og BNL er medlemmer. FIEC alene representerer 1,2 millioner bedrifter i Europa, også med Ukrainske medlemmer.

– Jeg ble spurt i fjor om jeg ville ta ansvaret for å starte og lede Task Force Ukraine, og jeg sa ja.

Kjetil Tonning, prosjektleder i Veidekke, leder av FIECs Task Force Ukraine, tidligere president i FIEC. Foto: Joachim Seehusen

Tonning har i en årrekke sittet i styret til FIEC, og som styreleder i perioden 2018 – 2020. Han forteller at ganske raskt kom maskinleverandørene på banen og ønsket å delta, deretter rådgiverne og arkitektene, eiendomsbransjen og leverandører av byggevarer. Nå er hele verdikjeden representert.

– Ukrainske myndigheter er med, og representanter for EU-kommisjonen har spurt om å få være med på møtene våre. Det er en unik situasjon. Vanligvis står organisasjoner med lua i hånden og ber pent om å få møte kommisjonen, nå er det omvendt.

Kan ikke vente

Task Force Ukraine har satt seg to oppgaver. Den ene er å se på hvordan europeiske bedrifter kan bistå i gjenoppbyggingen, sørge for god koordinering og ikke duplisere oppgaver. Den andre oppgaven er å se på konsekvensene for hele Europas byggenæring.

– Det er mest overvåking, vi ser allerede redusert tilgang på enkelte produkter, som følge av krigen, sier Tonning.

Han avviser at det er for tidlig å se på gjenoppbygging i en situasjon der ingen aner hvor lenge krigen vil vare, og det ikke er noen tegn til forhandlingsvilje fra Vladimir Putin. Task Force Ukraine har møter hver sjette uke.

Dmytro Ihnatenko ved restene av restauranten Ria Pizza som han eide og drev i Kramtorsk i Ukraina. 15 personer ble drept og bygningen totalskadd i et russisk rakettangrep 13. september i år. Foto: Hanna Arhirova

– Fordi vi vil ikke gjøre den feilen å se på dette først når krigen er over. Da jeg besøkte Irpin og snakket med borgermesteren stilte jeg det spørsmålet. Han svarte at når alle kommer tilbake så må de ha infrastruktur, vann, strøm, vinduer i husene. Det er ikke snakk om å vente. De vet at en del av det som gjenoppbygges kan bli ødelagt på nytt. Men likevel er gjenoppbyggingen allerede i gang. Danmark har blant annet levert plastvinduer som erstatning og vern mot vinterkulden.

Høy grad av digitalisering

Tonning forteller at landet fungerer godt, til tross for krigstilstanden. Togene er i rute.

– Da jeg reiste til Kyiv tok togturen 10 timer, og hastigheten lå mellom 100 og 140 km/t. Jeg tror jeg var den eneste på det toget med papirbillett, de er langt fremme med digitalisering. Anbudsprosessene er gjort digitale, er av nyere dato og vil nok hevde seg godt i forhold til norske doffin.no.

For byggenæringen vil rydde-, rive- og oppbyggingsarbeidene hovedsakelig være kommersielle prosjekter, ikke midle gaver eller nødhjelp. En utfordring er at Ukraina er plaget med korrupsjon og svart økonomi.

Task Force Ukraine har en liste over punkter de mener internasjonale donorer og finansieringsinstitusjoner bør følge. Et av dem er at lokale selskaper, ingeniører og arkitekter bør benyttes i stå stor grad som mulig. Så ønsker byggenæringen at internasjonale, uavhengige tredjeparts aktører, som EU og Verdensbanken, skal ta en viktig rolle i finansieringen. Det er også et ønske om at byggeprosjektene må skje raskt, koordinert, med høy kvalitet og bærekraft.

Asbest og svak bærekraft

– Bærekraft og klimahensyn vil bli en utfordring, der er ikke Ukraina langt fremme. Det er stort behov for opplæring. I rivingsarbeidene vil vi måtte håndtere mye asbest.

Derimot frykter ikke Tonning at ukjente lover, forskrifter og byggeregler skal skape utfordringer. Han peker på at landet sikter mot EU-medlemskap, og har lagt vekt på å følge gjeldende EU-regler så langt det er mulig.

Også ut over gjenoppbyggingen etter krigsskadene ser europeisk byggenæring Ukraina som interessant.

– Vi så det i de baltiske landene, de bygget moderne produksjon fra scratch, med rimelig arbeidskraft. Nå er vi allerede en gryende interesse for produksjon av byggevarer i Ukraina. Det er mest aktuelt i vest, der ødeleggelsene er minst.

Tonning forteller at ukrainske myndigheter gjerne snakker om å få etablert slik industri. For de som vurderer slik kan korrupsjonen fremstå som et problem.

– I starten var jeg litt forsiktig med å ta det opp, men de ønsker faktisk å snakke om korrupsjon. For at kampene de kjemper ved fronten ikke skal være forgjeves ønsker de å kvitte seg med korrupsjon, som de oppfatter at har vært synonymt med det russere og russiske oligarker har stått for.