Norsk Industri-sjef: – Ekstremt dramatisk

– Nå kommer det to veldig sterke anslag mot industrien samtidig, påpeker Stein Lier-Hansen, som leder bransjeorganisasjonen for norske industribedrifter.

– Viktige handelspartnere sliter med sin økonomi og da vil eksporten fra Norge gå ned, konstaterer han.

Koronautbruddet har senket både børser og oljeprisen kraftig. Han sier begge deler hver for seg er dramatisk for norsk økonomi og spesielt eksportindustrien. Nå er det dobbelt opp.

– Det er ekstremt dramatisk

Lier-Hansen spår i første omgang flere permitteringer, men dersom koronakrisen vedvarer, vil det bli oppsigelser og økende arbeidsledighet.

Han trekker spesielt fram industrien på Raufoss, som leverer deler til tysk bilindustri, som utsatt.

– Med det som skjer i Tyskland nå, regner jeg med at det blir mindre og mindre eksport, sier han.

Lederen for NHOs største forening har imidlertid tro på godt samarbeid med myndighetene for å lette situasjonen og viser til gode erfaringer både fra finanskrisen i 2008–2009 og oljeprisfallet i 2014.

– Det vi ønsker, er tiltak fra myndighetene som demper presset på bedriftenes likviditet, som utsettelse på betaling av arbeidsgiveravgift og formuesskatt. Den type tiltak gjør at du kan holde hjulene i gang, sier han.

– Kan bli et tapt år for økonomien

NHOs sjeføkonom Øystein Dørum frykter at 2020 kan bli et tapt år for verdensøkonomien.

– Når børsene faller, global økonomi går i stå og oljeprisen faller, er det helt utenkelig at det ikke har konsekvenser for den lille, åpne og oljeavhengige økonomien vår, sier Dørum til NTB.

Han mener Norge nå rammes av «en trippel smell» på grunn av koronaviruset.

Det første er børsfallet, som får effekt via pengemarkedene, og kan gjøre kapital dyrere.

Det andre er de omfattende nedstengningene, for eksempel i Kina og Italia, som fører til redusert økonomisk aktivitet, noe som forstyrrer leveranser.

– Det er dømt til å få makroøkonomiske effekter, sier Dørum.

Det tredje er oljeprisfallet, som rammer Norge spesielt, og som kan føre til lavere leteaktivitet, færre oljeinvesteringer, reduserte inntekter til staten og et trangere statsbudsjett. Alt dette kan slå inn hvis prisfallet blir langvarig.

– Det kan bli et tapt år for verdensøkonomien. Men ikke et varig svakere bilde, med mindre dette avslører sårbarhet som gjør at de verdikjedene vi har gjort oss avhengige av, blir tynnere, sier Dørum.

Han oppfordrer nå myndighetene til å komme på banen med målrettede, midlertidige tiltak for å hjelpe bedriftene over kneika.

Artikkelen er oppdatert etter publisering med kommentarer fra Øystein Dørum.