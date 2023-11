Norsk industri kuttet utslippene med 39 prosent: – Alt det enkle er tatt

Yaras konsernsjef, Svein Tore Holsether (midten), påpeker at de enkle utslippskuttene alt er tatt. Teknologien for de neste utslippskuttene finnes, men vil være kostbar. Her fra scenen på Zerokonferansen, sammen med Giv Brantenberg i Heidelberg Materials (venstre) og Eivind Kallevik i Hydro Aluminium Metall (høyre) Foto: Kevin Dahlman/Zero