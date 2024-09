Norsk Industri fant ikke tegn til ulovligheter – nå er tre personer siktet

Økokrim har siktet Lier-Hansen og to av hans bekjente for grovt bedrageri etter at det skal ha blitt sendt falske fakturaer for bruk av blant annet jakthytter, skriver E24.

– De har helt andre midler til rådighet for etterforskning. De er også de rette til å vurdere hvorvidt det foreligger straffbare forhold, skriver styreleder Ståle Kyllingstad i en e-post til næringslivsavisa om Økokrim-siktelsen.

Styrelederen initierte i 2023 en utvidet revisjon av sakskomplekset ved hjelp av konsulentselskapet, PWC, uten å da finne ulovligheter.

– Viser alvorligheten i saken

Norsk Industri hadde også en juridisk gjennomgang med hjelp fra advokatfirmaet Bahr.

Undersøkelsene avdekket kritikkverdige forhold, men de konkluderte med at det ikke var antydninger til lovbrudd, skriver E24.

Kyllingstad sier at Norsk Industri valgte å overlate saken til Økokrim da flere opplysninger dukket opp i media.

– Utviklingen viser alvoret i saken. Vi har ingen ytterligere vurderinger og kommentarer før etterforskningen er ferdig, skriver Kyllingstad til E24.

Lier-Hansen er siktet for grovt økonomisk utroskap mot Norsk Industri. Han mener utgiftene er brukt til nettverksbygging og var innenfor egne fullmakter som direktør.