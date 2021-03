Norsk Hydro selger valseverkene for 14,2 milliarder kroner

650 ansatte på valseverkene på Karmøy og Holmestrand rammes av at Hydro selger forretningsområdet Rolling til KPS Capital Partners for 14,2 milliarder kroner.

Transaksjonen omfatter sju anlegg, ett FoU-senter og internasjonale salgskontorer, i tillegg til rundt 5.000 ansatte hvorav 650 i Norge.

– Dette er en god løsning, både for Hydro og for de ansatte i Rolling, som vil fortsette arbeidet og vokse videre i et nytt, rendyrket nedstrømsselskap, sier Hydros konsernsjef Hilde Merete Aasheim i en børsmelding fredag morgen.

Hydros valseverk bearbeider blokker av aluminium til blant annet plater eller folie. I fjor bidro valseverkene med rundt 24 milliarder kroner i inntekter. Det utgjorde 17 prosent av de samlede inntektene i Hydro.

Transaksjonen er betinget av godkjenning fra konkurransemyndigheter, som ventes i løpet av andre halvdel av 2021.

– Uforståelig

Hydros valseverk bearbeider blokker av aluminium til blant annet plater eller folie. I fjor bidro valseverkene med rundt 24 milliarder kroner i inntekter. Det utgjorde 17 prosent av de samlede inntektene i Hydro.

Fagforeninger, ordførere og opposisjonen har vært bekymret for et salg av de norske valseverkene, skriver E24.

– Fagforeningene opplever det som unødig og uforståelig. De norske valseverkene går med solid overskudd. Et salg vil være et skritt i feil retning, også for Hydros rolle som teknologisk og miljømessig fyrtårn. Vi er redd at den rollen kan forvitre, sa Trond Markussen i Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon tidligere denne uka.

Ordførerne i Holmestrand og Karmøy gikk nylig sammen med ordførerkollegene i Høyanger og Årdal for å stanse salget, og Ap-leder Jonas Gahr Støre har sagt at han kommer til å følge nøye med på hva Hydro gjør.

Avhengig av godkjenning

KPS Capital Partners er et amerikansk investeringsselskap som tradisjonelt har eid metall- og bilvirksomheter.

– KPS er glad for muligheten til å utvikle Rolling videre, slik at virksomheten kan nå sitt fulle potensial, og vi er også klare for å stille med de ressursene som kreves for en omstilling av virksomheten, sier Michael Psaros.

Dersom transaksjonen godkjennes, vil Einar Glomnes, konserndirektør for Hydro Rolling, bli administrerende direktør i det nye selskapet.

Den avtalte transaksjonsprisen vil ifølge børsmeldingen medføre en reduksjon på 8,79 milliarder kroner i pensjonsforpliktelser, og Hydro vil motta 4,47 milliarder kroner i kontantvederlag.

Sp og Ap svært skuffet over Hydro-salg av valseverk

Sp og Ap mener Hydro med salget vender norske arbeidsplasser ryggen. Senterpartiet kaller avgjørelsen en tung dag for norsk industri.

– Senterpartiet vil utfordre næringsministeren på hva hun kan gjøre for å stanse salget og ikke minst sikre at arbeidsplassene på anleggene i Karmøy og Holmestrand opprettholdes også med nye eiere, sier Geir Pollestad til NTB.

Arbeiderpartiet mener Hydros posisjon som en sterk, norsk industriaktør har falmet som følge av salget.

– Hydro sin avgjørelse om å selge valseverkene er svært skuffende, og de vender nå lønnsomme norske arbeidsplasser ryggen ved avgjørelsen, sier Terje Aasland.

Fagforeninger, ordførere og opposisjonen har vært bekymret for et salg av de norske valseverkene, skriver E24.